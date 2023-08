Menlu & Pj Gubernur DKI buka pertemuan gubernur se-ASEAN, bahas 5 isu

ANTARA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membuka Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) di Jakarta, Selasa (1/8). Di pertemuan gubernur dan wali kota dari ibu kota negara-negara ASEAN ini, peserta berbagi pengalaman, memperkuat hubungan, dan mengatasi tantangan bersama dalam pembangunan kota dengan memfokuskan pada lima isu. (Setyanka Putri/Azhfar Robbani/Rizky Dhermawan/Nusantara Mulkan)