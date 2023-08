Pj Gubernur DKI: Ibu Kota pindah ke IKN, Jakarta tetap daerah khusus

ANTARA - Kepada peserta Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals and ASEAN Mayors Forum (MGMAC-AMF) di Jakarta, Rabu (2/8), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Jakarta masih tetap berstatus daerah khusus setelah Ibu Kota Indonesia berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepada mereka pun, dia menayangkan video promosi pembangunan IKN. (Setyanka Putri/Azhfar Robbani/Soni Namura/Nusantara Mulkan)