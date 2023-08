ANTARA - Sebuah bukti baru tentang eksperimen terhadap manusia dan kejahatan perang biologi oleh Unit 731 kolonial Jepang, dibeberkan untuk pertama kalinya ke publik. Bukti baru ini terangkum dalam literatur "Original Book of the Harbin First Army Hospital of the Japanese Army".

(XINHUA/ Rully Yuliardi Achmad/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)