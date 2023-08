ANTARA - Bank of Italy mencatatkan rekor utang publik tertinggi Italia sepanjang sejarah pada Juni 2023, yakni 2,84 triliun euro atau setara 3,09 triliun dolar AS, Rabu (16/8). Hal itu disebabkan meningkatnya pinjaman daerah sebesar 12,3 miliar euro atau setara 13,3 miliar dolar AS. (Xinhua/Hilary Bernadetha Rangan P/Soni Namura/Nusantara Mulkan)