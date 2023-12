ANTARA - Pemerintah India pada Kamis (7/12) mengatakan bahwa sektor barang (dagangan) negara itu melampaui sektor jasa dalam hal ekspor. India berhasil membukukan ekspor senilai 762 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.536), dengan 453 miliar dolar AS diantaranya merupakan ekspor barang dagangan.(XINHUA/Ria Gracia Carolina Simanjunta/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)