Pasukan AS selundupkan sumber daya curian dari Suriah ke Irak

ANTARA - CAPTION: Sebanyak 45 tanker minyak dan 24 truk gandum terlihat keluar dari penyeberangan ilegal Al-Mahmudiyah dalam perjalanannya ke Irak. Pemerintah Suriah menuduh pasukan AS merebut sumber daya mereka.



---BUMP IN---



((TEKS))

SUMBER VIDEO: XINHUA

LOKASI: DAMASKUS, SURIAH



Sebuah konvoi pasukan Amerika Serikat, Senin (22/4), membawa truk-truk...



berisi minyak dan biji-bijian melalui penyeberangan ilegal Al-Mahmudiyah dengan Irak.



Kantor berita pemerintah Suriah SANA melaporkan, 45 tanker minyak...



dan 24 truk gandum itu menjarah dari Provinsi Al-Hasakah di Suriah timur laut.



Tujuannya diyakini menuju ke pangkalan AS di Irak utara.





---BUMP OUT---



(I Gusti Agung Ayu N/Satrio Giri Marwanto/Nusantara Husnul K Mulkan)