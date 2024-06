Upah minimum Australia akan naik 3,75 persen pada Juli

ANTARA - Upah minimum Australia akan naik sebesar 3,75 persen mulai awal Juli tahun ini, menurut keputusan pengadilan hubungan industri Fair Work Commission (FWC), Senin (3/6). Mulai 1 Juli, upah minimum akan dinaikkan dari 23,23 dolar Australia menjadi 24,10 dolar Australia per jam atau 915,90 dolar Australia per pekan berdasarkan waktu kerja 38 jam per pekan, kata FWC.

(Rijalul Vikry/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)