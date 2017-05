Perjalanan Juventus hingga ke final Liga Champions

Jakarta (ANTARA News) - Klub raksasa Italia, Juventus, berhasil mengamankan satu tempat di final Liga Champions 2017 usai mengalahkan AS Monaco dengan skor 2-1 (agregat 4-1) di Juventus Stadium, Rabu waktu Indonesia.Pertandingan final yang akan digelar pada 4 Juni 2017 akan mempertemukan Juventus dengan dengan tim pemenang antara Real Madrid dan Atletico Madrid yang baru digelar pada besok.Final kali ini merupakan partai puncak kesembilan yang diraih Juventus setelah melalui delapan pertandingan final dengan hasil dua kali meraih juara pada tahun 1985 dan 1996.Di tahun 2015, Juventus juga berhasil mencapai partai final namun upaya mereka untuk berjaya di kancah Eropa kandas setelah dikalahkan Barcelona dengan skor 3-1.Musim ini, Juventus berhasil menccapai final walaupun tidak diperkuat para pemain bintang antara lain Paul Pogba, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Carlos Tevez dan Alvaro Morata.Pada babak kualifikasi fase grup, Juventus yang tergabung di grup H bersama Sevilla, Lyon dan Zagreb keluar sebagai juara grup, mengungguli Sevilla di peringkat kedua, sementara Lyon tersingkir ke Liga Europa.Juventus menyingkirkan FC Porto dari babak 16 dengan kemenangan agregat 3-0. Juventus semakin melesat di babak perempatfinal dengan mengalahkan tim favorit juara Barcelona dengan skor agregat 3-0.Sedangkan pada babak semifinal, Juventus mengubur mimpi Monaco setelah dikalahkan 0-2 di Prancis dan kembali takluk 1-2 di Turin.Juventus 0 - 0 SevillaDinamo Zagreb 0 - 4 JuventusLyon 0 - 1 JuventusJuventus 1 - 1 LyonSevilla 1 - 3 JuventusJuventus 2 - 0 Dinamo ZagrebFC Porto 0 - 2 JuventusJuventus 1 - 0 FC PortoJuventus 3 - 0 BarcelonaBarcelona 0 - 0 JuventusMonaco 0 - 2 JuventusJuventus 2 - 1 MonacoJuventus vs Real Madrid/Atletico MadridBaca juga: ( Juventus ungguli Monaco 2-0 pada babak pertama Baca juga: ( Susunan pemain Juventus vs Monaco

Editor: B Kunto Wibisono