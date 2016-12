Data ekonomi positif dorong dolar AS menguat

id

dolar, nilai tukar, pasar uang

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena data ekonomi yang keluar dari negara itu secara keseluruhan positif.Produk domestik bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3,5 persen di kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan triwulanan tercepat sejak 2014, menurut estimasi ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan pada Kamis.Tingkat pertumbuhan direvisi naik dari estimasi kedua 3,2 persen dan juga lebih tinggi dari konsensus pasar.Dalam laporan terpisah, Departemen mengumumkan pada Kamis bahwa pesanan baru untuk barang-barang manufaktur tahan lama pada November menurun 11 miliar dolar AS atau 4,6 persen menjadi 228,2 milia dolar AS, melebihi perkiraan pasar.Indeks dolar, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,09 persen menjadi 103,110 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0433 dolar dari 1,0428 dolar, dan pound Inggris turun menjadi 1,2287 dolar dari 1,2343 dolar. Dolar Australia merosot ke 0,7203 dolar dari 0,7304 dolar.Dolar dibeli 117,62 yen Jepang, lebih tinggi dari 117,55 yen di sesi sebelumnya. Dolar beringsut turun menjadi 1,0257 franc Swiss dari 1,0261 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3497 dolar Kanada dari 1,3336 dolar Kanada, kantor berita Xinhua melaporkan.(A026)

Editor: Suryanto