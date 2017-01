'La La Land' dan 'Manchester by the Sea' berjaya di New York

id

La La Land, Casey Affleck, Manchester by the Sea, Isabelle Huppert

Jakarta (ANTARA News) - "La La Land" melanjutkan dominasinya dalam kategori Film Terbaik pada beberapa ajang penghargaan dengan menjadi yang terbaik pada anugerah New York Film Critics Circle ke-82, Selasa malam waktu AS lalu.Disutradarai Damien Chazelle, film musikal berkisah romansa ini dianggap sebagai calon utama peraih Oscar tahun ini.Untuk Pemeran Pria Terbaik di New York ini adalah Casey Affleck lewat film "Manchester by the Sea", sedangkan aktris Prancis Isabelle Huppert menjadi Pemeran Wanita Terbak berkat perannya dalam "Elle" dan "Things To Come"."Saya seperti mendapatkan anak kembar, hebat, hebat sekali," kata Huppert seperti dikutip Reuters.Kategori Pemeran Pendukung Wanita Terbaik menjadi milik Michelle Williams berkat penampilannya dalam "Manchester by the Sea" dan "Certain Women".Mahershala Ali kebagian penghargaan untuk Pemeran Pendukung Pria Terbaik, sedangkan Barry Jenkins menjadi Sutradara Terbaik dan James Laxton untuk Sinematografi Terbaik.Didirikan pada 1935, New York Film Critics Circle adalah salah satu anugerah film tertua di AS dan kerap disebut pemanasan untuk ajang Oscar, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik