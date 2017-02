id

Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar AS berpindah tangan di zona paruh atas 112 yen pada Jumat pagi, di Tokyo.Pada pukul 09.00 waktu setempat, dolar dikutip pada 112,78-79 yen dibandingkan dengan 112,76-86 yen di New York, dan 112,84-86 yen di Tokyo pada Kamis pukul 17.00.Euro diambil 1,0762-0762 dolar dan 121,36-39 terhadap 1,0754-0764 dolar dan 121,36-46 yen di New York, serta 1,0792-0794 dolar dan 121,78-82 yen di Tokyo pada Kamis sore.

