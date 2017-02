Ditinggal sutradara, rilis "World War Z2" diundur

id

Jakarta (ANTARA News) - Paramount dan Skydance telah mengundur "World War Z 2" dari tanggal peluncuran.Film, dengan Brad Pitt sebagai bintang utama tersebut, sebelumnya dijadwalkan menghentak bioskop pada 9 Juni, namun proyek itu tertunda ketika sutradaranya J.A. Bayona memutuskan hengkang dari proyek film tersebut tahun lalu.Dikutip dari The Hollywood Reporter, orang dalam mengatakan bahwa Paramount saat ini berharap "World War Z 2" siap diluncurkan pada 2018 atau 2019.Sudah biasa bagi studio Hollywood untuk menentukan tanggal peluncuran bahkn jauh sebelum syuting dimulai."World War Z" menggebrak pasar pada saat musim panas 2013 dengan menghasilkan 540 juta dolar AS secara global.Dalam pengumuman yang bersamaan, Paramount mengatakan bahwa film besutan Darren Aronofsky "mother!" yang dibintangi Jennifer Lawrence, di jadwalkan tayang di bioskop pada 13 Oktober. Film drama tersebut juga dibintangi Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson dan Ed Harris."World War Z 2" bukan satu-satunya film Paramount yang kehilangan slot. "Friday the 13th", yanh sebelumnya ditetapkan untuk menghentak bioskop pada 13 Oktober juga telah dihapus dari jadwal.(Baca juga: Brad Pitt akan promosi film World War Z di Moskow

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Ida Nurcahyani