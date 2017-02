Prediksi Bayern Muenchen v Arsenal

id

arsene wenger, arsenal, carlo ancelotti, bayern muenchen vs arsenal, liga chamipions

Muenchen (ANTARA News) - Bayern Muenchen lekas-lekas memproklamasikan untuk meraih kemenangan lantaran bertanding di kandang melawan Arsenal dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions.Tarung antara Bayern Muenchen dengan Arsenal akan digelar di Allianz-Arena, Muenchen, pada Kamis dini hari, pukul 02.45 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh SCTV.Dalam catatan sejarah, Arsenal menderita kekalahan dalam babak 16 besar di enam musim berturut-turut. Sementara Bayern Muenchen mampu mencapai babak kuarter-final dalam lima tahun belakangan ini.Bayern mampu mengalahkan the Gunners pada 2005, 2013, dan 2014. Dan juara Bundesliga itu mampu meraih kemenangan dalam 15 laga kandang di ajang Liga Champions."Anda memerlukan keberuntungan dan karakter yang kuat untuk meraih kemenangan di Liga Champions. Di atas semuanya itu, yakni keberanian.""Kami tidak akan hanya fokus menghindari kekalahan, tetapi kami hanya ingin menguasai penguasaan bola karena Arsenal punya sederet pemain yang cepat dan mampu melancarkan serangan balik.":Arsene Wenger sosok manajer berpengalaman. Ia punya jati diri yang kuat dan tim asuhannya tampil dengan gaya yang mumpuni. Saya menghormati dia. Kami siap memberi perlawanan sengit di lapangan.""Kami perlu melupakan pertemuan kali lalu dengan Bayern dan fokus pada pertandingan nanti. Kami berpengalaman melawan mereka setiap tahun.""Mereka (Bayern) senantiasa tampil dengan pola mencetak gol yang sama. Kami punya keunggulan ketika tampil di kandang di leg kedua. Ini tidak ada artinya jika kami tidak tampil baik besok.""Saya berharap Bayern akan coba tampil dengan mendominasi permainan seperti biasanya. Mereka bermain dengan mengandalkan penguasaan bola, dengan mengandalkan pola serangan yang cepat.""Kami perlu tampil gemilang melawan mereka. Ospina siap tampil untuk mencetak gol. Kualitas penampilannya demikian memikat ketika tampil di babak penyisihan grup."Neuer (penjaga gawang); Lahm, Martínez, Hummels, Alaba; Alonso, Thiago, Vidal; Costa, Robben; Lewandowski.Absen: Boateng (cedera bahu), Ribéry (cedera hamstring)Diragukan tampil: Alonso (cedera lutut)Absen jika menerima kartu dari wasit: Boateng, LahmOspina (penjaga gawang); Bellerín, Koscielny, Mustafi, Monreal; Elneny, Coquelin; Oxlade-Chamberlain, Özil, Sánchez; Welbeck.Absen: Ramsey (cedera bahu), Cazorla (cedera otot Achilles)* Bayern Muenchen dan Arsenal saling berhadapan sebanyak lima kali di ajang Liga Champions di lima musim terakhir (babak 16 besar pada musim 2012/13, babak 16 besar musim 2013/14, babak penyisihan grup 2015/16, babak 16 besar 2016/17).* Bayern Muenchen mampu menyingkirkan Arsenal dalam tiga laga terakhir di babak penyisihan Liga Champions, seluruhnya di babak 16 besar (2004/05, 2012/13, 2013/14).* Ini kali pertama bagi Bayern Muenchen tidak berada di peringkat atas dalam ajang Liga Champions sejak 2009/10. Mereka tidak pernah mencapai final pada musim lalu (kalah 0-2 dari Inter Milan).* Arsenal menang di babak penyisihan grup untuk kali pertama sejak 2011/12.* Robert Lewandowski mencetak 14 gol dalam 12 laga Liga Champions ketika laga digelar di Allianz Arena.11/02/17 Ingolstadt 04 0 - 2 Bayern München08/02/17 Bayern München 1 - 0 VfL Wolfsburg04/02/17 Bayern München 1 - 1 Schalke 0428/01/17 Werder Bremen 1 - 2 Bayern München21/01/17 SC Freiburg 1 - 2 Bayern München11/02/17 Arsenal 2 - 0 Hull City04/02/17 Chelsea 3 - 1 Arsenal01/02/17 Arsenal 1 - 2 Watford28/01/17 Southampton 0 - 5 Arsenal22/01/17 Arsenal 2 - 1 Burnley05/11/15 Bayern München 5 - 1 Arsenal21/10/15 Arsenal 2 - 0 Bayern München12/03/14 Bayern München 1 - 1 Arsenal20/02/14 Arsenal 0 - 2 Bayern München14/03/13 Bayern München 0 - 2 Arsenal* Bayern München 1 - 2 Arsenal* Bayern München 0 - 0 Arsenal* Bayern München 3 - 1 ArsenalRobert Lewandowski 24%Alexis Sánchez 24 persenMesut Özil 16 persenArjen Robben 8 persenThomas Müller 4 persenLain-lain: 24 persen* Arsenal tidak mengalami kemajuan berarti ketika melakoni laga babak 16 besar di ajang Liga Champions sejak 2009/10. The Gunners bahkan dikalahkan Bayern Muenchen sebanayk dua kali.* The Gunners terus berjuang bangkit ketika menelan kekalahan dari Hull pada laga pekan lalu. Ini bakal menjadi faktor yang juga menentukan manakala melawan Bayern Muenchen.* Bayern Muenchen mampu meraih kemenangan dalam 15 laga kandang di ajang Liga Champions, sementara Arsenal menelan tiga kekalahan dalam tujuh laga tandang dalam kompetisi ini.* Bayern Muenchen mengalami kemajuan pesat di bawah arahan Carlo Ancelotti.

