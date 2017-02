Khawatir dibunuh dan kebiasaan Kim Jong Nam selama di Malaysia

id

Pataling Jaya, Malaysia (ANTARA News) - Korban pembunuhan tingkat tinggi, Kim Jong Nam, kerap menikmati perjalanannya ke Malaysia namun dia selalu dikawalkarena dia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, kata seorang pemilik restoran di Pataling Jaya, Malaysia, yang mengenal kakak tiri diktator Korea Utara Kim Jong-un itu."Saya menduga dia memiliki sebuah perangkat yang bisa mengacaukan (kamera) CCTV. Setiap kali saya mengecek kamera CCTV setelah dia pergi, tidak ada siapa-siapa dalam rekaman itu," kata Alex Hwang, warga Korea Selatan yang restorannya kerap dikunjungi Kim.Kepada The Star Malaysia, Hwang berkata, "Dia takut dibunuh, oleh karena itu dia selalu bepergian bersama para."Menurut dia, Kim selalu tinggal di hotel bintang lima ketika di Malaysia."Kadang-kadang dia membawa serta istrinya ke sini," kata dia yang juga mengungkapkan fakta menarik bahwa Kim juga kerap membawa kekasih gelapnya asal Singapura ke Malaysia.Tiga orang, termasuk dua wanita yang diyakini pembunuh Kim dan berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur Selasa itu telah ditahan. Satu perempuan berpaspor Vietnam, sedangkan satu perempuan lagi berpaspor Indonesia. Orang ketiga adalah seorang pria Malaysia.Hwang yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Unifikasi Nasional (cabang Malaysia) dan mantan presiden Asosiasi Korea di Malaysia, menjelaskan, "Ada banyak restoran di kota ini (Petaling Jaya), tetapi dia selalu memilih Starhill Gallery karena faktor keamanan di sini."Hwang yakin Kim berada di kota itu karena dia memiliki rekan bisnis atau kerabat di Malaysia yang membantu keuangannya."Dia tadinya mendapatkan bantuan keuangan dari kedutaan besar Korea Utara tetapi dihentikan setelah ayahnya meninggal dunia dan dia pun mengasingkan diri. Dia mungkin memiliki sumber keuangan di sini (Malaysia). Saya sudah membujuk dia untuk ke Korea Selatan tetapi menolaknya."Sumber lainnya berkata kepada The Star bahwa Kim kerap ke Malaysia antara 2010 dan 2013 ketika sepupunya, Jang Yong Chol, menjadi duta besar Korea Utara untuk Malaysia.Kim biasanya tinggal di sebuah rumah tingkat dua di Bukit Damansara.Sumber tadi berkata, "Dia akan tinggal di sini selama 10 sampai 15 hari setiap kali berkunjung. Kadang-kadang bersama keluarganya."Sang sumber mengungkapkan, Kim menyukai pub-pub Bukit Damansara dan kehidupan malam, pesta serta klub malam Changkat Bukit Bintang.Kim diketahui berbisnis IT dengan mendistribusikan hardware dan software ke Malaysia, Singapura dan Indonesia, kata sumber itu seperti dikutip The Star.

