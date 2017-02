Dua tornado terjang San Antonio, Texas

id

Houston (ANTARA News) - Dua tornado menerjang Kota San Antonio, AS, pada Minggu malam (19/2) dan Senin pagi, sehingga membuat banyak rumah rusak dan melukai lima orang, kata US National Weather Service pada Senin.Di San Antonio, kota di bagian selatan Negara Bagian Texas di AS, tornado menerjang daerah permukiman di sisi utara kota tersebut pada Minggu malam atau Senin pagi, sehingga merusak 43 rumah dan membuat lima orang luka ringan.Tornado kedua menerjang sisi timur-laut kota itu pada Senin menjelang siang, dan merusak tak kurang dari 30 rumah, sebagian hancur, demikian laporan Xinhua.Sebanyak 45.000 rumah tak memperoleh listrik pada Minggu malam dan hingga Senin pagi 22.000 rumah masih belum mendapat listrik.Saat ini, awak dinas darurat masih bekerja di seluruh kota tersebut untuk membantu membersihkan daerah yang rusak setelah topan pada malam hari.(Uu.C003)

