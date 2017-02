Klasemen Liga Inggris, Tottenham naik posisi dua

id

klasemen, liga utama inggris, tottenham hotspur

Pos Klub Main Menang Seri Kalah Selisih gol Poin 1 Chelsea 26 20 3 3 36 63 2 Tottenham H 26 15 8 3 32 53 3 Manchester City 25 16 4 5 22 52 4 Arsenal 25 15 5 5 26 50 5 Liverpool 25 14 7 4 24 49 6 Manchester United 25 13 9 3 17 48 7 Everton 26 12 8 6 15 44 8 West Brom 26 11 7 8 4 40 9 West Ham 26 9 6 11 -9 33 10 Stoke City 26 8 8 9 -10 32 11 Burnley 26 9 4 13 -9 31 12 Watford 26 8 7 11 -13 31 13 Southampton 25 8 6 11 -3 30 14 Bournemouth 26 7 5 14 -15 26 15 Swansea City 26 7 3 16 -25 24 16 Middlesbrough 26 4 10 12 -9 22 17 Crystal Palace 26 6 4 16 -13 22 18 Leicester City 25 5 6 14 -19 21 19 Hull City 26 5 6 15 -27 21 20 Sunderland 26 5 4 17 -24 19

Jakarta (ANTARA News) - Klub kota London Tottenham Hotspur naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah mengalahkan Stoke City dengan skor 4-0 pada pertandingan lanjutan pekan ke-26 di Stadion White Hart Lane, Minggu malam waktu setempat.Tottenham Hotspur naik ke posisi kedua dengan mengumpulkan 53 poin, atau unggul satu angka dari Manchester City yang turun ke posisi tiga. Kendati demikian, Manchester City masih menyisakan satu pertandingan melawan Manchester United.Tottenham berjarak 10 poin di bawah Chelsea yang menjadi pemuncak klasemen sementara dengan 63 poin. Pada laga pekan ke-27 minggu depan, Chelsea akan menghadapi West Ham dan Tottenham akan melawan Everton.Arsenal yang juga menyisakan satu pertandingan melawan Southampton berada di posisi empat dengan perolehan 50 poin, unggul satu angka dari Liverpool di posisi kelima yang akan menghadapi juara bertahan Leicester pada pertandingan besok.Manchester United berada satu tingkat di bawah Liverpool dengan mengumpulkan 48 poin. MU unggul empat angka dari Everton yang duduk di peringkat ketujuh.Tiga tim penghuni zona degradasi adalah Leicester di posisi 18 dengan 21 poin, unggul selisih gol dari Hull City yang juga memiliki 21 poin di peringkat 19. Sementara Sunderland adalah tim dengan perolehan poin paling sedikit dan berada di dasar klasemen.Chelsea 3 - 1 Swansea CityCrystal Palace 1 - 0 MiddlesbroughEverton 2 - 0 SunderlandHull City 1 - 1 BurnleySouthampton vs Arsenal (ditunda)West Brom 2 - 1 BournemouthWatford 1 - 1 West Ham UnitedTottenham Hotspur 4-0 Stoke CityManchester City vs Manchester United (ditunda)Leicester City vs Liverpool

