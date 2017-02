Emas naik didorong permintaan investasi "safe haven"

id

harga emas, comex new york, data ekonomi as, safe haven

Chicago (ANTARA News) - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir naik pada Senin (Selasa pagi WIB), karena ketidakpastian menjelang pidato Presiden Donald Trump di hadapan Kongres pada Selasa (28/2) membantu meningkatkan permintaan logam mulia.Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik 0,5 dolar AS atau 0,04 persen, menjadi menetap di 1.258,80 dolar AS per ounce.Logam mulia mendapat dukungan karena para pedagang sedang bersiap untuk volatilitas pasar menjelang pidato Presiden AS Donald Trump di hadapan Kongres AS pada Selasa (28/2) waktu setempat, sehingga mendorong permintaan terhadap aset-aset "safe haven" seperti emas.Indeks dolar AS turun 0,15 persen menjadi 101,11 pada pukul 19.10 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih murah bagi para investor.Emas diberi dukungan lebih lanjut ketika laporan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS menunjukkan pesanan barang tahan lama meningkat 1,8 persen selama Januari, persis sesuai dengan harapan para investor.Analis mencatat pelemahan dalam barang-barang yang mengecualikan transportasi, karena penguatan dalam manufaktur pesawat terbang secara tidak wajar menopang ukuran barang-barang tahan lama. Para analis yang sama mencatat penurunan 0,4 dalam barang modal inti, yang memberi dukungan kepada emas.Para pelaku pasar juga mengamati kemungkinan untuk kenaikan suku bunga Fed sebelum pidato Trump yang dijadwalkan pada Selasa (28/2) waktu setempat, untuk referensi setidaknya dalam seminggu ini. Investor percaya Fed akan menaikkan suku bunga dari 0,75 ke 1,00 paling cepat selama pertemuan FOMC Mei.Menurut alat Fedwatch CME Group, probabilitas tersirat saat untuk menaikkan suku bunga adalah 35 persen pada pertemuan Maret dan 55 persen untuk pertemuan Mei.Investor sedang menunggu beberapa laporan ekonomi utama minggu ini. Laporan produk domestik bruto dan perdagangan internasional dalam barang akan dirilis pada Selasa (28/2) waktu setempat, pendapatan dan pengeluaran pribadi pada Rabu (1/3), klaim pengangguran mingguan pada Kamis (2/3), dan pada Jumat (3/3) akan melihat beberapa pejabat Fed memberikan pidato, termasuk Ketua Fed Janet Yellen.Perak untuk pengiriman Mei naik 1,1 sen, atau 0,06 persen, menjadi ditutup pada 18,417 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik 10,2 dolar AS, atau 0,99 persen, menjadi ditutup pada 1.038,90 dolar AS per ounce.

Editor: AA Ariwibowo