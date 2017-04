YouTube Go beta masuk India

Aplikasi YouTube Go (ANTARA News/Play Store)



Google sejak Februari lalu menyediakan aplikasi YouTube Go untuk daerah yang memiliki koneksi Internet lambat.

Aplikasi beta tersebut sama seperti YouTube reguler, tapi memberikan pilihan mengunduh video untuk ditonton secara luar jaringan, offline.

YouTube Go hanya menyediakan video kualitas dasar (basic quality) dan standar (standard quality), sekitar 144p dan 360p, tidak ada kualitas High Definition (HD)karena menyasar pengguna yang memiliki bandwidth rendah.

Pengguna dapat membagikan video yang diuduh itu melalui Bluetooth demi menghemat data, tapi, Google mengingatkan pemeriksaan keamanan 15kb harus dilakukan sebelumnya.



Baca juga: (

Jakarta (ANTARA News) - Aplikasi YouTube Go versi beta sudah tersedia di Google Play untuk pengguna di India, seperti yang diberitakan laman GSM Arena.