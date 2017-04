Kantor Ahok kebanjiran karangan bunga: "Terimakasih Pak Ahok, kami belum bisa move on"

id

ahok, ahok-djarot, pilkada dki, karangan bunga, balai kota

Jakarta (ANTARA News) - Puluhan karangan bunga membanjiri Balai Kota DKI Jakarta yang sebagian bertuliskan ucapan terima kasih kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).





"Terima kasih Pak Ahok atas kerja kerasnya selama ini. Anda lah pemimpin sejati. We love you and we will miss you. Dari kami yang belum bisa move on," demikian tulisan karangan bunga yang berada di depan pintu masuk balai kota, Selasa.





Karangan bunga dipasang di sekeliling kolam di depan pendopo Balai Kota hingga di sepanjang lorong menuju kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta.





"Sudah dari Sabtu kemarin, sampai sekarang ini masih berdatangan," kata salah seorang petugas keamanan yang sibuk melayani petugas pengantar karangan bunga.









Selain itu juga ada karangan bunga yang menuliskan, "Terima kasih Pak Ahok-Djarot atas peluh keringat yang tercurah buat Jakarta."





Tak jelas siapa yang mengirim karangan bunga itu, hanya ada tulisan "Dari kami yang patah hati ditinggal saat lagi sayang-sayangnya."





Ada pula karangan bunga yang mengumpamakan Ahok-Djarot sebagai pahlawan, sosok teladan, hingga gubernur legendaris.





Editor: Ida Nurcahyani