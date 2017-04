Indonesia digelontor peralatan sport science jelang AG

id

pameran olah raga, asian games 2018

Jakarta (ANTARA News) - Indonesia bakal digelontor peralatan sport science menjelang pelaksanaan Asian Games (AG) 2018 Jakarta-Palembang setelah pameran dengan tajuk Indonesia Sport Expo & Forum (ISEF) 2017 di ICE BSD City Tangerang, Banten, 17-21 Mei.Project Manajer ISEF Esti Adnan di Jakarta, Rabu, mengatakan kegiatan yang digelar bukan hanya sekedar pameran karena merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap industri olahraga di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam kategori produk olahraga."ISEF 2017 beda dengan tahun sebelumnya yang fokus di stadion dan infrastruktur olahraga. Tahun ini kami mengusung konsep All In One Sport Product yang terbagi dalam delapan kategori olahraga," katanya.Delapan kategori olahraga itu, kata dia, stadium dan venue, sport tourism, outdoor dan adventure, water sport, action dan extreme sport, sport equipment, sport fashion, serta fitness dan running.Menurut dia, pada pameran peralatan sport science untuk mendukung Asian Games 2018 juga bakal didukung dengan beberapa aktivitas olahraga seperti jump sport, freelatics, zumba, body combat dan u-jam.Dalam pameran yang diprakarsai oleh PT Debindo-ITE ini juga akan diselenggarakan forum yang membahas tentang desain bangunan fasilitas olahraga seperti renovasi Komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Jakabaring Sport City, Palembang untuk Asian Games 2018.Selain untuk persiapan Asian Games 2018 juga akan dibahas rencana pembangunan lokasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Begitu juga akan digelar forum diskusi yang melibatkan pecinta olahraga, dokter spesialis kedokteran olahraga, sport science, juga talkshow mengenai photography dan sport tourism.Peralatan sport science saat ini sangat dibutuhkan atlet Indonesia guna menghadapi beberapa kejuaraan internasional. Bahkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggandeng beberapa perguruhan tinggi untuk mengembangkannya seperti Universitas Indonesia, UNJ dan UPI.Saat ini untuk menghadapi kejuaraan internasional baik SEA Games 2017 maupun Asian Games 2018, pemusatan latihan nasional sudah digelar. Atlet-atlet terbaik saat ini sudah menjalani program dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).(T.B016/R010)

Editor: Ruslan Burhani