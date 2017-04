Sandiaga: Kepala SKPD tidak perlu was-was

id

Pilkada DKI, sandiaga uno

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno menyampaikan pesan agar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak perlu was-was karena pasangan Anies- Sandi adalah pemimpin yang mengayomi."Kami sekarang ini yakin bahwa mungkin ada was-was di birokrasi. Kami ingin menyampaikan pesan tidak perlu was-was kami adalah tipe kepemimpinan yang mengayomi," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Kamis.Dia mengatakan siapa yang berprestasi pasti akan mendapatkan tempat dan jangan khawatir bahwa pasangan Anies-Sandi tidak membawa "pasukan" dari luar."Waktu mas Anies menjadi Mendikbud, dia bukan tipe yang membawa pasukan dari luar. Saya juga dari dunia usaha saya membangun usaha saya selalu menggunakan SDM yang sudah ada dan the right man atau the right place juga kita pegang koridor itu," kata Sandiaga.Sandiaga juga berpesan untuk seluruh birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap optimis pekerjaan mereka aman."Kita akan pastikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang selama ini mereka terima juga dilanjutkan dan kita harapkan ini juga dibarengi dengan output performance mereka yang juga lebih baik," kata Sandiaga.Sementara itu dari hasil rekapitulasi perhitungan sementara Pilkada DKI Jakarta 2017 yakni pasangan Anies - Sandi unggul dengan jumlah suara 57,77 persen dan pasangan calon nomo urut 2, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat (Ahok - Djarot) sebesar 42, 23 persen.(T.S035/H005)

Editor: Ruslan Burhani