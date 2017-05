Hasil dan klasemen Liga Inggris, Chelsea kunci gelar juara

London (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris pada Jumat, Gracenote:Jumat, 12 MeiEverton 1 Watford 0West Bromwich Albion 0 Chelsea 1C1 Chelsea 36 28 3 5 76 29 872 Tottenham Hotspur 35 23 8 4 71 23 773 Liverpool 36 20 10 6 71 42 70-------------------------4 Manchester City 35 20 9 6 70 37 69-------------------------5 Arsenal 35 20 6 9 68 42 666 Manchester United 35 17 14 4 51 27 65-------------------------7 Everton 37 17 10 10 61 41 61-------------------------8 West Bromwich Albion 36 12 9 15 41 46 459 Leicester City 35 12 7 16 45 54 4310 Southampton 35 11 9 15 39 46 4211 Bournemouth 36 11 9 16 52 65 4212 West Ham United 36 11 9 16 45 59 4213 Stoke City 36 10 11 15 39 52 4114 Burnley 36 11 7 18 37 51 4015 Watford 36 11 7 18 37 59 4016 Crystal Palace 36 11 5 20 46 61 3817 Swansea City 36 10 5 21 41 69 35-------------------------18 Hull City 36 9 7 20 36 69 34R19 Middlesbrough 36 5 13 18 26 48 28R20 Sunderland 35 6 6 23 28 60 24-------------------------C - JuaraR - Degradasi1-3: Liga Champions4: Putaran kualifikasi Liga Champions5-6: Liga Europa7: Putaran kualifikasi Liga Europa18-20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Sabtu, 13 MeiManchester City vs Leicester City (11.30)Bournemouth vs Burnley (14.00)Middlesbrough vs Southampton (14.00)Sunderland vs Swansea City (14.00)Stoke City vs Arsenal (16.30)Minggu, 14 MeiCrystal Palace vs Hull City (11.00)West Ham United vs Liverpool (13.15)Tottenham Hotspur vs Manchester United (15.30)Senin, 15 MeiChelsea v Watford (19.00)(Uu.H-RF/I015)

Editor: Tasrief Tarmizi