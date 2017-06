Jakarta hari ini, masih ada JFK 2017 dan pameran lainnya

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kegiatan digelar di ibu kota pada Sabtu ini, mulai dari Jakarta Fair Kemayoran 2017, Jakarta Great Sale, hingga Wedding Fair In House.Berikut lima agenda di antaranya:Jakarta Fair Kemayoran 2017 (JFK) mulai dibuka sejak 8 Juni hingga 16 Juli mendatang. Beragam produk dari berbagai sektor industri bisa Anda lihat di sana, di antaranya mobil dan sepeda motor, teknologi informasi, komputer, alat olah raga, fesyen, and garmen.Kemudian peralatan rumah tangga, furnitur, barang-barang elektronik, kuliner, industri kreatif, kerajinan tangan, herbal & obat-obatan, perbankan, produk jasa, kosmetik, dan lain-lain.FJGS 2017 Sabtu ini berlangsung di Transmart Cilandak, Jakarta Selatan.Acara ini digelar sejak 16 Juni hingga16 Juli mendatang di Atrium Millenium Mal Artha Gading Lantai 1, Jakarta Utara.Gelaran acara ini berlangsung sejak 9 Juni hingga 8 Juli 2017 di Senayan City Mall, Jakarta.Pameran tentang pernikahan ini diadakan sejak 1 Juni dan berakhir pada 30 Juni 2017 di Yohannes Bridal Gallery, Jl. Muara Karang Blok E4 Timur No. 50, Jakarta.

