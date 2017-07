Wall Street dibuka menguat jelang hari Kemerdekaan AS

Penunjuk jalan Wallstreet kawasan bursa saham Amerika Serikat (AS) di Kota New York. (Reuters)

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street dibuka menguat pada Senin, hari perdagangan pertama kuartal ketiga, ketika para investor menunggu rilis sejumlah data ekonomi menjelang liburan Hari Kemerdekaan AS.Pasar saham AS akan berakhir pada Senin pukul 13.00 (17.00 GMT) waktu setempat dan akan ditutup pada Selasa (4/7) untuk liburan Hari Kemerdekaan. Volume perdagangan diperkirakan akan menjadi lebih rendah untuk sesi perdagangan yang dipersingkat.Di sektor ekonomi, serangkaian laporan ekonomi, termasuk data manufaktur PMI untuk Juni, manufaktur ISM untuk Juni, pengeluaran konstruksi untuk Mei, dijadwalkan akan dirilis hari ini.Harga minyak juga menjadi fokus, yang diperdagangkan agak tinggi pada awal perdagangan Senin, setelah membukukan kenaikan tujuh hari beruntun pada Jumat (30/6) karena data menunjukkan jumlah rig minyak AS jatuh untuk pertama kalinya sejak Januari.Tak lama setelah bel pembukaan, Dow Jones Industrial Average naik 75,10 poin atau 0,35 persen menjadi 21.424,73 poin. Indeks S&P 500 naik 12,07 poin atau 0,50 persen menjadi 2.435,48 poin. Indeks Komposit Nasdaq naik 35,53 poin atau 0,55 persen menjadi 6.173,95 poin.Pada Jumat (30/6), saham-saham AS ditutup bervariasi karena Wall Street mencerna sejumlah laporan ekonomi serta laporan pendapatan kuartalan perusahaan.

