Muguruza tundukkan Venus untuk menangi mahkota Wimbledon

London (ANTARA News) - Garbine Muguruza memenangi gelar Wimbledon pertamanya pada Sabtu, setelah menundukkan petenis AS Venus Williams dengan skor 7-5, 6-0 dalam salah satu penampilan terbaik sepanjang kariernya setelah pertukaran pukulan yang ketat dan sengit.Pada pertandingan final putri pertama yang dimainkan di bawah atap Lapangan Tengah, pertempuran di set pertama secara bertahap berujung kepada akhir yang menawan setelah kedua petenis memulainya dengan menahan dua service.Muguruza menyelamatkan dua set point pada game kesepuluh, reli sebanyak 19 pukulan itu berakhir ketika pukulan forehand mengenai net. Petenis Spanyol itu kemudian mematahkan serve lawan pada game selanjutnya ketika reli panjang lain berakhir dengan kesalahan forehand dari petenis AS tersebut.Lob bertahan yang bagus pada game berikutnya kemudian memberikan dua set point kepada Muguruza, set point yang kedua mampu ia konversi.Lanjutan tiga game itu kelihatannya menjadi akhir bagi sang petenis AS yang, berusaha untuk menjadi petenis putri tertua yang menjuarai Wimbledon selama 109 tahun, kalah pada set kedua.Petenis kelahiran Venezuela berusia 23 tahun itu mengunci gelar Grand Slam keduanya setelah mengajukan tantangan "Hawkeye" pada pukulan forehand Williams, yang melambung melewati baseline, demikian Reuters.(H-RF/T004)

Editor: Ruslan Burhani