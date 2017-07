Sandiaga klaim OK OCE sudah merambah kampus

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) sudah mulai merambah ke kampus-kampus di Jakarta."Bahwa OK OCE sudah merambah ke kampus dan diharapkan bisa menjadi pilar penciptaan lahirnya wirausahawan-wirausahawan baru yang kita targetkan 200.000 dalam lima tahun ke depan," kata Sandiaga di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Selasa.Di depan mahasiswa acara OK OCE Academy di UNJ, Sandiaga menyatakan UNJ adalah kampus pertama yang melaksanakan OK OCE Academy."Kita akan teruskan ke semua kampus di wilayah Jakarta untuk ikut bergabung dalam gerakan OK OCE Academy," kata Sandiaga.Saat ini jumlah pengikut program OK OCE di Jakarta mencapai 12 ribu peserta. Di setiap satu kecamatan di Jakarta akan ada satu pusat kewirausahaan.Program OK OCE bertujuan membuka lapangan kerja denu menekan laju angka pengangguran, dengan menyedikakan fasilitas permodalan, akses pemasaran dan pendampingan dengan pelatihan dari mentor dari wirausahawan yang telah berhasil.

Editor: Jafar M Sidik