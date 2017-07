Hart bergabung ke West Ham sebagai pemain pinjaman

London (ANTARA News) - Kiper Inggris Joe Hart bergabung ke West Ham United sebagai pemain pinjaman selama semusim dari rival di Liga Inggris Manchester City, demikian diumumkan klub London itu pada Selasa.Pemain 30 tahun itu bermain untuk Torino di Liga Italia musim lalu juga sebagai pemain pinjaman."Penting bagi saya untuk bermain sepak bola, dan memiliki kesempatan untuk datang ke sini dan bermain merupakan sesuatu yang menyenangkan," ucapnya kepada West Ham TV."Untuk bermain di Liga Inggris untuk klub besar seperti West Ham, saya benar-benar tidak sabar menjelang musim (baru)," tambah sang pemain, yang akan bereuni dengan mantan bek City Pablo Zabaleta di "The Hammers."Hart dua kali menjuarai Liga Inggris bersama Manchester City, dan telah 71 memperkuat timnas Inggris, namun ia tersingkir setelah Pep Guardiola mengambil alih peran manajer.Meski ia tidak akan bermain melawan City di liga, Hart dapat menghadapi klub pemiliknya itu pada 4 Agustus, pada pertandingan persahabatan pramusim di Islandia.Musim West Ham akan dimulai saat melawan Manchester United di Old Trafford sembilan hari kemudian."Saya tentu saja meninggalkan Manchester City sebagai pemain pinjaman musim ini, namun klub itu secara keseluruhan, khususnya para penggemar, selalu fantastis bagi saya," kata Hart. "Saya tidak akan pernah mengubah bagaimana perasaan saya tentang klub itu, sebab itu akan selalu menjadi klub yang sangat istimewa bagi saya.""Akan menyenangkan untuk bermain melawan mereka karena saya tidak akan dapat melakukannya pada musim reguler, meski saya yakin Manchester United akan menyambut saya dengan tangan terbuka jika saya setuju dan memulai musim di Old Traford."Laporan-laporan media mengindikasikan bahwa City akan membayar sebagian gaji Hart di bawah kesepakatan.West Ham menyelesaikan musim lalu dengan menghuni peringkat ke-11 di bawah asuhan manajer asal Kroasia Slaven Bilic, demikian Reuters.(H-RF/B012)

Editor: Ruslan Burhani