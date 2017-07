AS terbuka turnamen dengan hadiah paling tinggi 50 juta dolar AS

New York (ANTARA News) - AS Terbuka bakal menjadi turnamen tenis utama dengan hadiah paling tinggi yaitu mencapai 50 juta dolar AS menyusul kenaikan sembilan persen secara total, demikian diumumkan Asosiasi Tenis AS (USTA) pada Selasa waktu setempat.Sementara itu, pemenang dari kategori tunggal putra dan putri, masing-masing akan meraih hadiah 3,7 juta dolar AS, sedangkan runner-up akan mengantongi 1,825 juta dolar AS dari total hadiah 50,4 juta dolar AS yang disediakan.Sedangkan pemenang di kategori ganda putra dan putri, masing-masing tim akan menerima 675.000 dolar AS, juga menjadi hadiah tertinggi sepanjang sejarah AS Terbuka.Selain itu, turnamen kualifikasi untuk akhir musim grand slam akan disediakan hadiah lebih dari 2,9 juta dolar AS, naik 49,2 persen dari tahun 2016."Lima tahun lalu kami sudah berjanji kepada para pemain bahwa total hadiah akan menjadi 50 juta dolar AS untuk AS Terbuka, dan sekarang kami mewujudkan janji kami itu," kata presiden USTA Katrina Adams."Selain kenaikan hadiah uang itu, kami juga akan melakukan perbaikan di sana-sini seperti ruang makan malam para pemain dengan aneka macam makanan serta perbaikan fasilitas pemain," katanya."Target kami adalah memberi pengalaman baru di AS Terbuka, apakah itu bagi pemain, pendukung kami atau para rekanan kami, sebisa mungkin menjadi pengalaman kelas dunia dan terbaik," tambahnya.AS Terbuka akan berlangsung mulai 28 Agustus hingga 10 Septermber di Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York.

