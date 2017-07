Enam negara bahas masalah terorisme di Manado

Manado (ANTARA News) - Enam negara akan membahas masalah teroris di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)."Besok (29/7) enam negara yakni New Zealand, Australia, Brunei Darusalam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia akan membahas masalah teroris di Manado," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Manado, Jumat.Wiranto mengatakan sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi tentang kesiapan pelaksanaan Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT).Dalam acara ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi yang membicarakan masalah melawan terorisme di kawasan Asia Tenggaran.Dia mengatakan, materi dalam pertemuan tersebut difokuskan pada bagaimana mempelajari anatomi, kondisi, situasai yang terjadi di Filipina Selatan untuk bersama-sama menanggulanginya.Ia menagaskan bahwa semua negara di Asia Tenggara sepakat untuk tidak mau wilayahnya dijadikan sebagai basis baru dari ISIS.Dan, saat ini (28/7) sementara dilakukan meeting dengan New Zealand.

Editor: B Kunto Wibisono