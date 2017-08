Arab Saudi janjikan 33,7 juta dolar untuk atasi kolera di Yaman

Jeddah (ANTARA News) - Arab Saudi menjanjikan dana sebesar 33,7 juta dolar Amerika untuk membantu Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membasmi kolera di Yaman, yang menewaskan hampir 2.000 orang di negara itu, kata WHO pada Minggu (6/8).Gregory Hartl, juru bicara organisasi itu, mengonfirmasikan bahwa Arab Saudi, yang memimpin sebuah koalisi melawan pemberontak di Yaman, telah menandatangani sebuah kesepakatan terkait dana tersebut untuk membantu WHO memerangi penyebaran kolera.Kerajaan kaya minyak tersebut, dalam sebuah pernyataan pada Kamis, mengatakan bahwa dana yang dikirim ke WHO merupakan bagian dari upaya keseluruhan untuk memerangi wabah kolera di Yaman.Riyadh mengatakan bahwa pihaknya juga menjanjikan 33 juta dolar Amerika untuk badan anak-anak PBB (UNICEF) bagi proyek memperbaiki fasilitas air dan sanitasi yang merupakan tempat penyebaran wabah itu.Bantuan Arab Saudi tersebut pada awalnya diumumkan pada Juni oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.Pekan lalu, penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, juga menjanjikan 10 juta dolar Amerika untuk membantu WHO menghentikan penyebaran kolera di Yaman.Uni Emirat Arab adalah anggota kunci koalisi yang dipimpin Arab Saudi, yang memasuki konflik Yaman pada 2015 dengan memihak pemerintah untuk melawan pemberontak Syiah Huthi yang didukung Iran.Sejak saat itu, perang di Yaman telah menewaskan lebih dari 8.000 orang, menurut angka WHO.Wabah kolera menewaskan sedikitnya 1.915 orang sejak April tahun ini, dengan dugaan 436.000 kasus di seluruh Yaman, demikian AFP. (hs)

Editor: Heppy Ratna