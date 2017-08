Darmin: picu investasi untuk dorong pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan upaya untuk memicu kinerja sektor investasi harus dilakukan guna mendorong perekonomian untuk tumbuh sesuai potensinya."Kedepan, kita harus meningkatkan upaya mendorong investasi," kata Darmin di Jakarta, Senin.Darmin mengatakan sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) telah memperlihatkan kinerja yang positif pada triwulan II-2017 karena adanya investasi berupa bangunan, kendaraan dan peralatan lainnya.Untuk itu, pemerintah akan memberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja sektor investasi pada triwulan berikutnya dengan menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI mengenai kemudahan berusaha."Kita sedang menyiapkan paket besar yang menyangkut semua KL dan pemda dengan fokus mempercepat pelaksanaan investasi karena selama ini deregulasi di lapangan masih dikeluhkan terlalu lambat," kata Darmin.Darmin mengharapkan penerbitan paket kebijakan ekonomi ini bisa mempercepat pertumbuhan PMTB hingga mendekati enam persen pada akhir tahun.Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi terhadap ekonomi pada triwulan II-2017 untuk tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year).Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan investasi berupa bangunan pada periode ini tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas pada sektor konstruksi seperti pembangunan infrastruktur.Selain itu, investasi juga didukung oleh realisasi belanja modal pemerintah pusat pada APBN 2017 sebesar Rp35,7 triliun atau meningkat 4,36 persen dibandingkan periode sama tahun lalu."Membaiknya investasi juga disebabkan oleh penjualan kendaraan industri yang menjadi barang modal seperti pick up dan truk yang tumbuh positif year on year sebesar 20,4 persen," kata Suhariyanto.Suhariyanto menambahkan nilai impor alat angkutan dan peralatan lainnya yang meningkat pada periode ini dibandingkan triwulan II-2016, ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan investasi pada triwulan II-2017.Secara keseluruhan, PMTB tercatat tumbuh sebesar 5,35 persen pada triwulan II-2017 atau lebih baik dari konsumsi rumah tangga 4,95 persen, ekspor 3,36 persen, impor 0,55 persen, bahkan konsumsi pemerintah yang tumbuh negatif 1,93 persen.

Editor: B Kunto Wibisono