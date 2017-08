Jakarta hari ini, kompetisi ilustrasi fesyen hingga pentas teater

Jakarta (ANTARA News) - Bertepatan dengan HUT ke-72 Republik Indonesia, berbagai kegiatan digelar untuk mengisi hari libur, mulai dari kompetisi ilustrasi fesyen, workshop sneaker, pameran mainan dan komik, acara bersama hewan peliharaan, hingga pentas teater musikal.Kompetisi ilustrasi fesyen bertepatan dengan tema "Fashionably Merah Putih Kota Kasablanka". Acara akan digelar di Food Society Mall Kota Kasablanka pukul 12.00 - 15.00 WIB.Diskusi tentang olahraga dengan sneaker oleh Fitness First, di Main Atrium, Lotte Shopping Avenue Mall Jakarta pukul 09.00 WIB - selesai.Ajang tempat berkumpulnya para pecinta mainan dan kolektor. Acara ini tidak hanya menggelar bazar produk mainan saja, ada pula rangkaian kegiatan lainnya seperti Cosplay, Diecast Competition, Drawing manga, Gramedia Kids Education Class, Meet and Great Spiderman All Stars. Acara tersebut digelar di Gramedia World BSD, Tangerang.Acara bersama hewan peliharaan, akan ada pet bazaar dan kegiatan lainnya, di Lippo Mall Puri Jakarta pukul 10.00 - 22.00 WIB.Pentas teater musikal persembahan Musik Hana Midori hasil kolaborasi dengan Harmoni 8, Bastian Steel (ex-CJR), Wayang Orang Bharata dan Tarzan Srimulat, yang disutradari oleh Alex Hassim (Kinary GSP). Pentas teater tersebut akan berlangsung di Titan Center, Bintaro, Tangerang, pukul 19.00 - 20.30 WIB.

Editor: Jafar M Sidik