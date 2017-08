Pasar saham Australia dibuka turun tajam

Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia mengalami penurunan cukup besar pada awal perdagangan Selasa, dengan semua sektor mencatat kerugian yang signifikan, meski dukungan dari Wall Street datar.Pada pukul 10.47 waktu setempat, indeks acuan S&P/ASX 200 turun 52,80 poin atau 0,92 persen menjadi berada di posisi 5.657,10 poin, sedangkan indeks All Ordinaries yang lebih luas juga turun 49,40 poin atau 0,86 persen menjadi 5.721,80 poin.Ada volume yang signifikan di ASX pagi ini, dengan semua sektor menderita akibat aksi jual dan hanya sedikit yang berhasil membukukan kenaikan kuat.Meskipun pasar turun, beberapa saham berhasil berkinerja baik, dengan Altium melonjak 11,77 persen, Virgin Australia melompat 5,41 persen, dan Resolute Mining naik 5,21 persen.Saham-saham lainnya jatuh lebih keras, seperti Mesoblast jatuh 9,94 persen, Seven West Media merosot 6,12 persen dan Nanosonics turun 4,10 persen.Di sektor keuangan, penurunan menimpa Commonwealth Bank of Australia merosot 1,32 persen, Westpac jatuh 1,52 persen, ANZ turun 1,15 persen, dan National Australia Bank melemah 1,08 persen.Sektor pertambangan tampak beragam, dengan BHP turun 0,54 persen, Rio Tinto merosot 0,41 persen, sementara Fortescue meningkat 0,34 persen dan Newcrest naik 2,80 persen.Di minyak dan gas, semua jatuh setelah harga minyak menderita penurunan, dengan Woodside berkurang 0,37 persen, Oil Search melemah 1,00 persen, dan Santos turun 1,07 persen.Perusahaan raksasa kebutahan pokok konsumen Woolworths melemah 0,08 persen, sementara saingannya Wesfarmers naik 0,02 persen.Raksasa telekomunikasi Telstra turun 0,90 persen mengikuti pasar, sementara maskapai Qantas melemah 1,94 persen, terus mengalami penurunan baru-baru ini setelah hasil keuangannya datar, dan perombakan manajemen.Satu dolar Australia dibeli 79,32 sen dolar AS, sementara minyak mentah diperdagangkan pada 46,76 dolar AS per barel, sebut Xinhua.(A026/A011)

Editor: Unggul Tri Ratomo