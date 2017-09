Meksiko buat rekor saus guacamole tiga ton

Concepcion de Buenos Aires, Meksiko (ANTARA News) - Sekitar seribu orang berkumpul di negara bagian Jalisco pada Minggu (3/9) demi memecahkan rekor membuat saus guacamole sebanyak tiga ton.Guacamole, saus khas Meksiko, dalam acara ini dibuat dari 25 ribu alpukat. Sekitar 600 mahasiswa sekolah memasak dan 400 orang dari pedesaan berkumpul untuk membuat hidangan massal ini.Acara hiburan ini sedikit berbau politik, seperti yang ditunjukkan para petani, menyatakan mereka dan "warga Amerika pecinta guacamole", mendapat keuntungan dari Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara yang kini terancam di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Negosiator dari Kanada, Meksiko dan AS bertemu di ibu kota Meksiko akhir pekan ini untuk mengubah persejutuan NAFTA yang diancam akan diakhiri oleh Trump jika tidak mendapat konsesi untuk mengekang defisit perdagangan dengan Meksiko.Sekitar 80 persen konsumsi alpukat AS berasal dari Meksiko, Jalisco menjadi produsen terbesar kedua varietas Hass setelah negara bagian Michoacan, menurut para petani.Perwakilan dari AS menyatakan mereka ingin memasukkan ketentuan agar mempermudah mereka mengajukan kasus anti-dumping terhadap Meksiko.Ide tersebut dikritik oleh pedagang eceran dan pengusaha restoran di AS karena akan membuat harga melambung.Sementara bagi petani Meksiko, mereka berpendapat produksi AS tidak dapat memenuhi permintaan."Impor alpukat dari Meksiko tidak merugikan siapapun di industri domestik mereka (AS)," kata juru bicara petani dari Michoacan, Ramon Paz.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: AA Ariwibowo