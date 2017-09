Ribuan pebisnis online akan berkumpul di Yogyakarta

Yogyakarta (ANTARA News) - Ribuan pebisnis online akan berkumpul di Jogja Expo Center untuk mengikuti Jogja Digital Marketers Summit and Expo yang akan berlangsung 20-23 September 2017."Kami targetkan ribuan yang hadir baik mengikuti summit maupun pameran," kata Ketua Steering Comittee (SC) Jogja Digital Marketers Summit and Expo Arifin Wicaksono di Yogyakarta, Senin.Menurut Wicaksono, acara Jogja Digital Marketers Summit and Expo digagas untuk membantu meningkatkan daya saing para pebisnis atau pelaku UMKM yang telah atau baru mulai memasarkan produknya secara online.Menurut dia, acara berskala nasional tersebut sengaja digelar di Yogyakarta karena hingga saat ini termasuk salah satu daerah yang banyak melahirkan pengusaha kreatif berbasis online atau digital. Penyelenggaraan acara tersebut juga akan menggandeng para anggota karang taruna di DIY. "Kami akui SDM produktif dan kreatif banyak ditemukan di Yogyakarta," kata dia.Acara yang akan menghadirkan para pelatih bisnis kelas dunia itu, menurut dia, sangat penting diikuti para pebisnis online mengingat banyaknya tantangan yang harus mereka hadapi saat ini."Tantangan itu mulai dari regulasi, kompetisi yang semakin brutal, terbuka lebarnya kran bisnis online dari luar, perebutan pasar, hingga problem internal yang dihadapi pelaku usaha sendiri," kata dia.Meski demikian, persoalan utama yang akan dibahas dalam pertemuan itu, kata dia, adalah mengenai strategi menggaet pelanggan baik melalui media sosial, mesin pencari (google), hingga marketplace."Kita akan belajar bagaimana tips dan trik terkini mengakuisisi pelanggan yang potensinya sangat banyak dan tersebar di media sosial, google, atau marketplace," kata dia.Saat ini, kata Wicaksono, banyak pebisnis online dengan omzet mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah di Indonesia. Sehingga melalui pertemuan yang akan berlangsung selama empat hari tersebut para pebisnis online khususnya pemula (start up) bisa mendapatkan pengetahuan baru untuk mengembangkan bisnisnya.Ketua Kompartemen Bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan dan Telekomunikasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY Ferry Irawan mengatakan dengan mengikuti Jogja Digital Marketers Summit and Expo diharapkan komunitas pebisnis online di Yogyakarta menemukan wahana belajar atau bertukar pikiran untuk mengembangkan sektor yang digeluti. "Karena meskipun di Yogyakarta banyak SDM kreatifnya, namun komunitas anak muda untuk belajar pemasaran online masih sedikit," kata dia.

Editor: B Kunto Wibisono