Apple luncurkan seri terbaru ponselnya, iPhone X

Cupertino, Calofornia (ANTARA News) - Apple meluncurkan iPhone X yang sangat dinantikan, sebuah telepon seluler yang dibekali lapisan kaca dan logam tahan karat serta tampilan mutakhir yang diperkenalkan Kepala Eksekutif Apple, Tim Cook pada Selasa.Peluncuran iPhone X disebut-sebut sebagai lompatan kemajuan terbesar sejak kemunculan iPhone orisinil.Acara peluncuran perangkat baru Apple sempat diramaikan dengan beberapa kejutan seperti bocornya detil fitur terbaru pada ponsel pintar tersebut dan beberapa produk lainnya, termasuk Apple Watch dengan fitur yang telah diperbarui.Namun harga iPhone X yang diperkirakan seharga 999 dolar AS masih menjadi pertanyaan, dan tanggal pengiriman yakni 3 November mendorong pertanyaan publik tentang kemungkinan kendala pemasokan barang menjelang musim liburan.Para investor dan penggemar memandang peluncuruan ulang tahun iPhone ke-10 sebagai kesempatan bagi Apple untuk memperbarui jejeran ponsel pintarnya yang telah tertinggal dalam segi persaingan fitur baru.Tahun lalu, pendapatan perusahan tersebut menurun saat banyak konsumen menolak iPhone 7 karena terlalu mirip dengan iPhone 6.Kelebihan lainnya, iPhone X dapat melakukan pengisian baterai secara nirkabel, menggunakan perangkat kamera inframerah dan menyertakan perangkat keras untuk pendeteksi wajah, yang menggantikan sensor sidik jari untuk membuka kunci ponsel.Tombol "Home" dihilangkan, namun pengguna dapat mengetukkan perangkat untuk mengaktifkannya kembali.Layar iPhone X memiliki ukuran sebesar layar iPhone 7 plus saat ini, meski ponselnya tampak lebih kecil. iPhone X memiliki fitur yang memperkaya warna tampilan dengan teknologi OLED yang juga dirilis oleh vendor lainnya.Para eksektutif Apple juga memperkenalkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, yang mirip dengan iPhone 7 namun memiliki lapisan kaca belakang untuk pengisian daya secara nirkabel.Perusahaan Apple juga mengumumkan pihaknya sedang bekerja untuk perangkat baru yang disebuat Airpad, yang dapat mengisi daya pada semua perangkat Apple terbaru.Pengisian nirkabel menggunakan standar yang disebut Qi, yang juga digunakan oleh Samsung Electronics.Semua ponsel baru Apple dilengkapi dengan fitur prosesor grafis milik Apple yang pertama, yang memberi kecepatan tinggi, meningkatkan kerja kamera dan beberapa fitur untuk aplikasi realitas tertambah atau "augmented reality."Model iPhone 8 yang termurah memiliki memori 64 gigabyte, lebih besar dari 32 gigabyte pada model sebelumnya, dan akan dijual seharga 699 dolar AS dan 799 dolar AS.Apple juga mengingatkan untuk pembeli skala menengah ke bawah bahwa telah hadir iPhone SE seharga 349 dolar AS yangh memiliki kemiripan dengan iPhone 5, demikian Reuters melaporkan.(Uu.SYS/KR-DV/M016)

Editor: Suryanto