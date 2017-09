City libas Feyenoord 4-0, Stones dua gol

Jakarta (ANTARA News) - Manchester City meneruskan performa impresif dengan mengamankan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Feyenoord pada pertandingan pertama Grup F Liga Champions di Rotterdam, Rabu.Pertandingan ini menjadi panggung pertunjukkan bagi John Stones yang mencetak dua gol. Duet penyerang Sergio Aguero dan Gabriel Jesus juga mencetak gol di babak pertama.Hasil ini memastikan pasukan Pep Guardiola menguasai klasemen sementara grup F karena unggul produktivitas gol dari Shakhtar Donetsk yang berhasil mengalahkan Napoli 2-1.Pada jalannya laga, aroma kemenangan Manchester Biru sudah tercium ketikan Stones menjebol gawang Feyenoord saat laga baru bergulir dua menit. Tandukan Stones dari umpan sepak pojok David Silva tidak mampu dihalau pertahanan Feyenoord kendati sundulan Stones juga tidak terlalu keras.Aguero membuat pendukung Feyenoord terdiam setelah penyerang Argentina itu mengubah skor menjadi 2-0 dengan gol dari jarak dekat memanfaatkan umpan silang Kyle Walker yang mengarah tajam ke kotak penalti pada menit 10.Tim tuan rumah bukan tanpa peluang, Michiel Kramer sempat mengancam gawang City namun berhasil diblokir Stones yang tampil menonjol di laga tersebut.City kembali menambah keunggulan, kali ini dari sepakan Gabriel Jesus yang meneruskan bola hasil tendangan Benjamin Mendy yang terlepas dari kawalan kiper Brad Jones pada menit 25.Pada babak kedua, The Citizen tidak mengendurkan serangan terbukti dengan gol kedua John Stones yang tercipta berkat kerjasama Kevin De Bruyne dan David Silva pada menit 64. Ini merupakan pertama kalinya Stones mencetak dua gol dalam satu laga.Feyenoord mencoba untuk mengembangkan serangan dari lini tengah, namun penampilan De Bruyne dan Fabian Delph yang masuk pada babak kedua justru kerap membuat barisan pertahanan Feyenoord kerepotan. Skor 4-0 untuk Aguero dan kawan-kawan pun bertahan hingga laga selesai, demikian Skysports,Jones (GK); St. Juste, Van Der Heijden, Nelom, Botteghin; El Ahmadi (c), Vilhena, Amrabat; Boetius, Berghuis, KramerCadangan: Bijlow, Diks, Geertruida, Tapia, Toornstra, Larsson, VenteEderson (GK); Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, De Bruyne, Bernardo, Silva (c); Jesus, AgueroCadangan: Bravo, Danilo, Sterling, Gundogan, Mangala, Delph, Sane

Editor: Gilang Galiartha