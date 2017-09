Mantan direktur Lenovo pimpin VMware Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - VMware Inc (NYSE: VMW), perusahaan infrastruktur cloud dan mobilitas bisnis, telah menunjuk Cin Cin Go sebagai country manager VMware Indonesia dan akan efektif segera.Sebagai country manager, Cin Cin Go akan memimpin dalam hal perencanaan strategis dan pengembangan bisnis dalam mendorong pertumbuhan bisnis VMware di Indonesia, kata VMware dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Sabtu.Selanjutnya di kiprah barunya ini, Cin Cin Go juga akan bertanggung jawab untuk melakukan supervisi operasional sales dan channel, serta mendukung perusahaan-perusahaan lokal dalam mengatasi tantangan-tantangan bisnis yang menghadang di kancah ekonomi digital saat ini.Bentuk dukungan tersebut, di antaranya seperti mendukung kesuksesan perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi software-defined data center, hybrid cloud, serta berbagai penawaran komputasi end-user.“Indonesia akan terus menjadi salah satu pasar utama kami, khususnya dengan melihat makin menguatnya strategi-strategi digitalisasi yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan,” kata Presiden VMware untuk Asia Tenggara dan Korea Ron Goh.Sebelum berlabuh bersama VMware, Cin Cin Go menjabat beberapa posisi kunci manajerial di Lenovo Indonesia, Schneider Electric Indonesia dan Microsoft Indonesia.Terakhir, dengan kapasitasnya sebagai Director at PT Lenovo Indonesia, Go telah mendorong suksesnya akuisisi-akuisisi key account dan berhasil mengorkestrasi strategi go-to-market di perusahaan tersebut.Pengalaman-pengalaman yang kaya selama hampir dua dekade di kancah industri IT di Indonesia kini beliau bawa serta untuk VMware.“Industri di Indonesia begitu dinamis, sarat akan peluang-peluang baru yang didorong terutama oleh geliat perusahaan yang mulai gencar menapaki perjalanan digitalisasi,” tutur Cin Cin Go.Cin Cin Go mengantongi gelar Master of Management di bidang Marketing dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia. Ia juga merupakan Certified Professional Marketer dari CPM Asia.

Editor: Suryanto