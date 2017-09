Mantan pebulutangkis Yuni Kartika dan rahasia bugarnya

Jakarta (ANTARA News) - Tubuh bugar mantan pebulutangkis nasional Yuni Kartika tak dia dapatkan begitu saja. Ada gaya hidup sehat yang selalu Yuni jalani setiap harinya, mulai dari pola makan hingga olahraga."Makanan dihindari yang mengandung karbohidrat kayak mi, roti. Untuk minuman, yang manis-manis itu enggak. Banyak minum air putih, banyak makan sayur, protein," ujar finalis Indonesia terbuka tahun 1992 itu kepada ANTARA News di Kudus belum lama ini.Setiap pagi, Yuni biasanya mengonsumsi susu dan sedikit nasi yang terkadang ditambah daging. Dia tak melupakan sayur dan buah dalam menu sarapanya.Sementara di siang hari, menu makanan biasa, tentu dengan sayur dan buah. Lalu di malam hari, Yuni menghindari nasi."Pagi biasanya susu, kalaupun nasi sedikit dengan daging. Siang makan normal, buah dan sayur pasti selalu ikut. Malam, nasi enggak. Hanya makan sayur dan lauk saja," ujar mantan atlet kelahiran 44 tahun silam itu.Untuk olahraga, Yuni rajin melakukan angkat beban dan berjalan di treadmill lima kali dalam seminggu."Saya olahraga paling tidak dalam seminggu, lima kali atau kalau lagi banyak kerjaan, tiga kali minimal. Saya biasanya treadmill, angkat beban, sit up, push up, serta gerakan-gerakan yang menggunakan beban badan sendiri," tutur dia.Selain menjalani gaya hidup sehat, Yuni juga membiasakan diri selalu bersyukur terhadap dengan apa yang diberikan Tuhan. Dia juga tak luput merawat tubuhnya."Kalau sudah pakai make up dibersihkan setiap hari, rajin minum suplemen. Untuk olahraga terserah, pokoknya setiap hari harus bergerak aktif itu membantu tubuh kita bugar," pesan anggota tim Indonesia pada perebutan Piala Uber tahun 1994 itu.

Editor: Fitri Supratiwi