Acer luncurkan toko online resmi pertama di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Acer Indonesia mengumumkan dibukanya Acer Official eStore, saluran belanja online pertama untuk produk-produk terbaru Acer di Indonesia.Kini pelanggan bisa dengan mudah menemukan serta membeli notebook Acer di http://id-store.acer.com."Hadirnya Acer Official eStore di saluran digital ini menunjukkan komitmen kami untuk terus dekat dengan pelanggan, di mana pun mereka berada," ujar Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA News, Senin."Rancangan Acer Official eStore ini memudahkan pelanggan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dilengkapi dengan fitur pencarian pintar dan rancangan pencarian produk yang terpersonalisasikan, yang dihadirkan secara detil, jelas, dan lengkap, menjadikan saluran belanja online ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan," sambung dia.Kehadiran Acer Official eStore ini, menurut Herbet, merupakan langkah awal dari strategi pengembangan pasar pada ranah digital untuk mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia.Melalui dukungan 101 jaringan servis di 80 kota di seluruh Indonesia, Acer menjanjikan layanan purna jual yang luas dan terpercaya, disertai garansi.Untuk pengalaman berbelanja online, Acer Customer Services juga akan siap membantu pelanggan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, sehingga pelanggan dapat lebih mudah berkomunikasi langsung dengan tim customer support dari Acer Indonesia.Melengkapi layanan tersebut, Acer Official eStore juga menerima berbagai metode pembayaran kartu kredit dari berbagi bank ternama di Indonesia.

Editor: Suryanto