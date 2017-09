Honda targetkan penjualan 500 unit GIIAS Surabaya

Surabaya (ANTARA News) - Honda Surabaya Center (HSC) menargetkan penjualan 500 unit untuk segala produknya pada ajang pameran otomotif "GAIKINDO Indonesia International Auto Show" (GIIAS) 2017 yang digelar di Grand City Convex Surabaya, Jawa Timur, 20-24 September.Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja di Surabaya, Selasa mengatakan target itu didasarkan dari kebutuhan perrtumbuhan kendaraan di Jawa Timur, ditambah adanya produk-produk baru yang dikeluarkan oleh Honda."Sebelum pelaksanaan GIIAS di Surabaya pun, beberapa masyarakat sudah ada yang memesan atau bahkan inden untuk beberapa produk tertentu, seperti Honda Civic Type R," katanya.Ia menyebutkan, Honda di wilayah Jawa Timur meraih total penjualan 17.642 unit untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.Sedangkan sepanjang periode Januari hingga Agustus 2017, kata dia, untuk wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yaitu dari 14.268 unit di tahun 2016 menjadi 14.786 unit di tahun 2017, atau naik sekitar 3,63 persen.Wendy mengatakan, beberapa model unggulan dari Honda yang banyak dimintai warga Jawa Timur antara lain Honda Brio, Honda Mobilio, Honda HR-V, Honda BRV."Untuk Honda Jazz, menjadi 5 kontributor utama untuk penjualan Honda di area Jawa Timur pada tahun 2017. Dan pada segmen LCGC atau mobil irit, New Honda Brio Satya membukukan penjualan sebesar 4.420 unit, dan di kelas LMPV, New Honda Mobilio mencatat total penjualan sebesar 3.282 unit," katanya.Sementara itu, kata Wendy, untuk segmen LSUV, Honda HR-V 1.5 menjadi kontributor ketiga dengan total penjualan sebesar 2.112 unit dan Honda BR-V mencatat total penjualan 1.577 unit.Sedangkan di kelas Hatchback, New Honda Jazz membukukan total penjualan sebesar 1.374 unit, dan segmen City car, New Honda Brio RS telah mencatat total penjualan 827 unit."Untuk All New Honda CR-V Turbo meraih total penjualan sebesar 572 unit di kelas SUV bersama dengan Honda HR-V 1.8 L yang mencatat total penjualan sebanyak 355 unit," tuturnya.Selanjutnya segmen sedan, All New Honda Civic Turbo mempunyai total penjualan sebesar 123 unit, dan All New Honda Civic Hatchback mendapatkan total penjualan 59 unit di kelas Hatchback."New Honda City mencapai total penjuaian sebesar 46 unit dan New Honda Accord mencapai total penjualan sebanyak 22 unit di kelas Sedan. Di kelas MPV Premium, New Honda Odyssey mencatat total penjualan sebesar 17 unit," katanya.Pelaksanaan GIIAS yang digelar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) merupakan rangkaian dari GIIAS di Makassar Mei 2017, dan dilanjutkan di ICE BSD Tangerang, dan kini kami akan kembali membawa GIIAS ke Surabaya."Kami harap pameran ini dapat mendongkrak pertumbuhan industri di Jawa Timur, khususnya Surabaya," kata Sekretaris Jenderal GAIKINDO, Kukuh Kumara.Rencananya, GIIAS akan memamerkan sebanyak 32 merk kendaraan bermotor anggota GAIKINDO serta 47 model kendaraan terbaru, dan akan menghadirkan sebagian besar dari mobil-mobil baru tersebut.

Editor: Tasrief Tarmizi