Harga emas berjangka turun

Chicago (ANTARA News) - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir turun untuk sesi ketiga berturut-turut pada Selasa waktu setempat, sementara para investor menunggu hasil pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve Amerika Serikat.Dalam kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, harga emas turun 0,2 dolar AS atau 0,02 persen menjadi menetap di 1.310,6 dolar AS per ounce.Pasar utamanya sedang fokus pada pertemuan dua hari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang akan ditutup pada Rabu waktu setempat serta pernyataan mengenai kebijakan moneternya.The Fed terlihat hampir pasti akan membiarkan suku bunganya tidak berubah, namun diperkirakan mengumumkan langkah-langkah untuk secara perlahan melepas neraca senilai 4,4 triliun dolar AS yang terakumulasi melalui program pembelian obligasi yang berakhir pada 2014.Harga emas juga melemah karena kekhawatiran tentang ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara terus berkurang, sehingga investor berbalik kembali ke ekuitas dan aset-aset lainnya yang dinilai lebih berisiko, mengurangi permintaan terhadapemas.Sedangkan logam mulia lainnya, harga perak untuk pengiriman Desember bertambah 12,3 sen atau 0,72 persen menjadi ditutup pada 17.279 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober turun 9,9 dolar AS atau 1,03 persen, menjadi menetap di 951,2 dolar AS per ounce menurut siaran kantor berita Xinhua. (UU.A026)

Editor: Maryati