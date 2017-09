Film Indonesia tayang di pameran budaya Nanning, China

Banner film The Raid dan sekuelnya, The Raid 2: Berandal. (ANTARA News/Nanien Yuniar)

Beijing (ANTARA News) - Empat film Indonesia ditayangkan dalam pameran kebudayaan di Nanning, China, selama 12-15 September 2017.Film "#66", "The Raid 2: Berandal", "Cek Toko Sebelah", dan "Salawaku" diputar di Nanning Minzu Cinema dan mendapat sambutan hangat dari penonton di ibu kota Daerah Otonomi Khusus Guangxi Zhuangzu menurut Direktur Operasional Red and White, Peter Pan, di Beijing, Kamis."Selain film laga yang penuh dengan adegan silat khas Indonesia seperti '#66' dan 'The Raid', para penonton juga berkesempatan menikmati dan belajar tentang budaya dan keindahan alam Indonesia melalui film 'Salawaku' dan 'Cek Toko Sebelah'," kata pemimpin perusahaan berkewarganegaraan China yang turut memfasilitasi seni budaya Indonesia di Tiongkok itu."Melalui pemutaran film itu juga, kami juga bisa mempromosikan daya tarik pariwisata Indonesia," kata Pan menambahkan.Selain memfasilitasi penampilan seni dan budaya Nusantara, Red and White juga membantu Badan Ekonomi Kreatif RI mempromosikan beberapa lokasi pengambilan gambar di Indonesia kepada produser dan sutradara film di China.

