New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi terbaru dari negara tersebut.Indeks dolar AS, yang mengukurterhadap enam mata uang utama, naik 0,04 persen menjadi 93,123 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1809 dolar AS dari 1,1784 dolar AS, dan pound Inggris turun menjadi 1,3393 dolar AS dari 1,3446 dolar AS. Dolar Australia turun menjadi 0,7841 dolar AS dari 0,7854 dolar AS.Dolar AS dibeli 112,48 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,38 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS melemah menjadi 0,9688 franc Swiss dari 0,9702 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2475 dolar Kanada dari 1,2421 dolar Kanada.Pendapatan pribadi Amerika Serikat meningkat 28,6 miliar dolar AS pada Agustus, atau 0,2 persen, sesuai dengan perkiraan pasar menurut Departemen Perdagangan pada Jumat (29/9).Pada Agustus, pendapatan pribadi setelah pajak di Amerika Serikat meningkat 14,9 miliar dolar AS atau 0,1 persen, dan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) meningkat 18,0 miliar dolar AS atau 0,1 persen.Indeks harga PCE, ukuran inflasi yang disukai Federal Reserve, meningkat 0,2 persen. Tidak termasuk makanan dan energi, indeks harga PCE meningkat 0,1 persen, demikian siaran kantor berita Xinhua. (UU.A026)

Editor: Maryati