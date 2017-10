Lima mantan Presiden AS ikut galang dana untuk korban badai

Washington (ANTARA News) - Lima mantan presiden Amerika Serikat akan berkumpul bulan ini guna ikut menggalang dana bagi para korban badai dahsyat yang memorak-porandakan wilayah selatan Amerika Serikat dan Karibia.Mantan presiden Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, dan Jimmy Carter akan tampil bersama dalam konser amal di Texas A&M University pada 21 Oktober mendatang.Tiga politikus Demokrat dan dua politikus Republik tersebut bekerja sama untuk menggalang dana bagi korban Badai Harvey, Irma dan Maria.Konser bertajuk "Deep From the Heart: The One America Appeal" itu akan menghadirkan Alabama, The Gatlin Brothers, Lyle Lovett, Robert Earl Keen dan Sam Moore.Dalam satu pernyataan yangd ikutip kantor berita AFP, George W. Bush menuturkan anggota klub paling eksklusif itu "sangat berterima kasih kepada para penampil hebat, beberapa di antaranya teman lama dan beberapa teman baru, yang telah meluangkan waktu dan menunjukkan bakat demi membantu kegiatan amal penanganan pascabadai di Texas, Florida dan Karibia."(ab/)

Editor: Maryati