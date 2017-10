MLTR bakal manggung di Palembang

Palembang (ANTARA News) - Grup band pop rock asal Denmark Michael Learns to Rock (MLTR) akan melakukan konser perdana di Gedung Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang, Jumat (6/10), dalam rangkain tur Asia bertajuk "Eternal Asia Tour 2017".Konser disponsori oleh PT Bank Rakyat Indonesia.Corporate Secretary Bank BRI Hari Siaga Amirjarso di Palembang, Kamis, mengatakan, dukungan perusahaan pada konser musisi internasional ini tak lain ingin meningkatkan capaian dana pihak ketiga (DPK).Selain itu, bank plat merah ini juga bermaksud membantu Kota Palembang untuk mempromosikan daerahnya karena pada 2018 akan menjadi tuan rumah Asian Games."Kami telah beberapa kali menjadi sponsor konser artis-artis dari luar negeri dan dalam negeri. Kini menjadi kebanggaan kami bisa mendatangkan MLTR yang memiliki jutaan penggemar di Indonesia," kata Hari.Ia mengatakan konser yang akan digelar di gedung berkapasitas 4.000 tempat duduk ini diharapkan dapat memanjakan nasabah setia BRI yang tergabung dalam program Britama.Melalui konser ini, BRI berharap dapat meningkatkan DPK dankarena terdapat promosi khusus, yakni mendapatkan tiket gratis kelas platinum dan silver bagi nasabah yang mengikuti programdana enam bulan.Sementara promo berbeda ditawarkan bagi nasabah prioritas yakni jika melakukandana dan diselama tiga bulan maka akan mendapatkan tiket kelas diamond secara cuma-cuma.Selain itu, dapat juga mengikuti program investasi reksadana minimal Rp100 juta atau Davestera BRI Life dengan premi dasar Rp25 juta."Hingga akhir tahun, BRI menargetkan dana simpanan melalui produk tabungan Britama menapai Rp124,5 triliun. Melalui promo sejenis, kami optimitis target dapat tercapai," ujar dia.BRI mencatat pertumbuhan positif pada 2017 ini yakni per 30 September telah membukukan 47 ribu nasabah dengan total dana kelola Rp76,3 triliun atau telah melampaui target RKAP dengan konsumen 45 ribu nasabah prioritas dan dana kelola Rp70 triliun.Hingga kini BRI telah mensponsori sejumlah konser musisi dunia yakni Michael Buble, Jason Mraz, David Foster dan Sarah Brightman.*

Editor: Ida Nurcahyani