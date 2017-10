Fabregas pernah melempar pizza ke wajah Alex Ferguson

London (ANTARA News) – Gelandang Chelsea, Cesc Fabregas, mengaku pernah melempar pizza yang mengenai pelatih Manchester United (MU) saat itu, Alex Ferguson, dalam "Battle of Buffet" -- sebutan untuk duel antara Arsenal melawan MU -- yang terkenal 13 tahun lalu.Catatan tidak terkalahkan Arsenal selama bertahun-tahun dalam 49 laga akhirnya berakhir di Old Trafford pada Oktober 2004 dan pertarungan itu berlanjut ke lorong pemain.Rekan setim Fabregas, Martin Keown, mengatakan bahwa pizza itu dilemparkan oleh gelandang Spanyol tersebut pada 2014, namun membutuhkan tiga tahun berselang bagi Fabregas untuk mengakui perbuatannya.Ditanya tentang kejadian itu di program Sky League "Your League of Their Own", Fabregas mengatakan kepada pembawa acara James Corden bahwa dia "melakukannya".Gelandang berusia 30 tahun itu mengatakan, "Martin Keown adalah pembohong karena saya melihatnya di depan saya, seperti memukul orang. Dia tidak melihat apa-apa.""Tiba-tiba, saya mendengar suara dan saya berpikir, apa yang terjadi? Jadi saya keluar dengan membawa potongan pizza saya dan saya melihat Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown... semua orang saling mendorong. Juga (Patrick) Viera," katanya."Saya ingin masuk ke dalam, tetapi tidak tahu bagaimana caranya dan saya melempat... wuss ... saya melempar pizza," katanya."Begitu saya melihat pizza itu mengenai seseorang, saya ingin tahu mengenai siapa, yang saya tidak sengaja melakukannya.... Saya meminta maaf kepada Sir Alex, saya sama sekali tidak sengaja melakukannya," jelas Fabregas.Ketika ditanya bagian mana pizza itu mengenai Ferguson, Fabregas mengindikasikan bahwa pizza tersebut mengenai bagian pipi pelatih legendaris itu.

Editor: Gilang Galiartha