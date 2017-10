Daftar nominasi Festival Film Indonesia 2017

Jakarta (ANTARA News) - Daftar nominasi untuk 22 kategori Festival Film Indonesia 2017 telah diumumkan di Jakarta, Kamis malam.





Film Terbaik





Cek Toko Sebelah

Kartini

Night Bus

Pengabdi Setan

Posesif





Sutradara Terbaik





Edwin - Posesif

Emil Heradi - Night Bus

Ernest Prakasa - Cek Toko Sebelah

Hanung Bramantyo - Kartini

Joko Anwar - Pengabdi Setan

Ody C. Harahap - Sweet 20





Penulis Skenario Asli Terbaik





Ernest Prakasa - Cek Toko Sebelah

Gina S. Noer - Posesif

Joko Anwar, Ernest Prakasa, Bene Dion Rajagukguk - Stip Dan Pensil

Nurman Hakim, Zaim Rofiqi, Ben Sohib - Bid'ah Cinta

Raditya Dika - Hangout





Penulis Skenario Adaptasi Terbaik





Bagus Bramanti, Hanung Bramantyo - Kartini berdasarkan kisah hidup R.A. Kartini

Fathan Todjon, Lucky Kuswandi - Galih Dan Ratna berdasarkan novel "Gita Cinta dari SMA" karya Eddy D. Iskandar

Joko Anwar - Pengabdi Setan berdasarkan film Pengabdi Setan (1980)

Rahabi Mandra, Teuku Rifnu Wikana - Night Bus berdasarkan cerita pendek "Selamat" karya Teuku Rifnu Wikana

Upi - Sweet 20 adaptasi skenario film Korea Selatan Miss Granny (2014)









Pengarah Sinematografi Terbaik





Amalia T.S - Galih Dan Ratna

Anggi Frisca - Night Bus

Batara Goempar - Posesif

Faozan Rizal - Kartini

Ical Tanjung - Pengabdi Setan





Pemeran Utama Pria Terbaik





Adipati Dolken - Posesif

Deddy Sutomo - Kartini

Ernest Prakasa - Cek Toko Sebelah

Teuku Rifnu Wikana - Night Bus





Pemeran Utama Wanita Terbaik





Adinia Wirasti - Critical Eleven

Dian Sastrowardoyo - Kartini

Putri Marino - Posesif

Sheryl Sheinafia - Galih Dan Ratna

Tatjana Saphira - Sweet 20





Pemeran Pendukung Pria Terbaik





Alex Abbad - Night Bus

Dion Wiyoko - Cek Toko Sebelah

Slamet Rahardjo - Sweet 20

Tyo Pakusadewo - Night Bus

Yayu Unru - Posesif





Pemeran Pendukung Wanita Terbaik





Adinia Wirasti - Cek Toko Sebelah

Christine Hakim - Kartini

Cut Mini - Posesif

Djenar Maesa Ayu - Kartini

Marissa Anita - Galih Dan Ratna

Niniek L. Karim - Sweet 20

Widyawati Sophiaan - Sweet 20





Pemeran Anak Terbaik





Aisha Nurra Datau - Iqro: Petualangan Meraih Bintang

Bima Azriel - Surat Kecil Untuk Tuhan

Muhammad Adhiyat - Pengabdi Setan

Muhammad Razi - Surau Dan Silek

Neysa Chandra Melisenda - Kartini





Film Pendek Terbaik





Amak - Ella Angel

Babaran - Meilani Dina Pangestika

Buang - Eugene Panji

Jendela - Randi Pratama

Kleang Kabur Kanginan - Riyanto Tan Ageraha

Lintah Darat - Putri Zakiyatun Ni'mah

Nyathil - Anggita Dwi Martiana

Pentas Terakhir - Triyanto "Genthong" Hapsoro

Ruah - Makbul Mubarak

Salam Dari Kepiting Selatan - Zhafran Solichin





Pengarah Artistik Terbaik





Allan Sebastian - Kartini

Allan Sebastian - Pengabdi Setan

Benny Lauda - Filosofi Kopi 2: Ben & Jody

Vida Sylvia - Sweet 20









Penata Efek Visual Terbaik





Amrin Nugraha - Night Bus

Epix Studio, Postima, Mag - Rafathar

Finalize Studios (Heri Kuntoro, Abby Eldipie) - Pengabdi Setan

Fixit Works (Dana Riza & Faranas Irmal) - Pasukan Garuda (I Leave My Heart in Libanon)

Orangeroom CS - Gerbang Neraka





Penyunting Gambar Terbaik





Aline Jusria - Sweet 20

Arifin Cuunk - Pengabdi Setan

Cesa David Luckmansyah - Cek Toko Sebelah

Kelvin Nugroho dan Sentot Sahid - Night Bus

Ryan Purwoko - Critical Eleven

Wawan I. Wibowo - Kartini

W. Ichwandiardono - Posesif





Penata Suara Terbaik





Dwi Budi Priyanto, Khikmawan Santosa - Pasukan Garuda (I Leave My Heart in Libanon)

Khikmawan Santosa, Sutrisno - Kartini

Khikmawan Santosa, Anhar Moha - Pengabdi Setan

Khikmawan Santosa, Mohamad Ikhsan Sungkar, Madunazka - Cek Toko Sebelah

Khikmawan Santosa, Mohamad Ikhsan Sungkar Suhadi - Critical Eleven

Wahyu Tri Purnomo, Jantra Suryaman - Night Bus









Penata Musik Terbaik





Aghi Narottama, Tony Merle, Bemby Gusti - Pengabdi Setan

Ivan Gojaya - Galih Dan Ratna

McAnderson - Filosofi Kopi 2: Ben & Jody

Thoersi Argeswara - Pasukan Garuda (I Leave My Heart in Libanon)

Tya Subyakto - Mooncake Story









Pencipta Lagu Tema Terbaik





Isyana Sarasvati - "Sekali Lagi" - Critical Eleven

Melly Goeslaw -"Dalam Kenangan" - Surga Yang Tak Dirindukan 2

Mada The Overtunes -"Senyuman dan Harapan" - Cek Toko Sebelah

The Spouse -"Kelam Malam" - Pengabdi Setan









Penata Busana Terbaik





Anggia Kharisma - Filosofi Kopi 2: Ben & Jody

Dara Asvia - Sweet 20

Gemailla Dea Geriantiana - Night Bus

Isabelle Patrice - Pengabdi Setan

Retno Ratih Damayanti - Kartini





Penata Rias Terbaik





Cherry Wirawan - Night Bus

Cherry Wirawan, Dian Anggraini - Gerbang Neraka

Cika Rianda - Posesif

Darwyn Tse - Pengabdi Setan

Darto Unge - Kartini









Film Animasi Pendek Terbaik





Darmuji 86: Bhinneka di Persimpangan - Ahmad Hafidz Azro'i

Kaie And The Phantasus's Giants - Ahmad Hafidz Azro'i

Lukisan Nafas - Fajar Ramayel

Make A Wish - Salsabilla Aulia Rahma

Mudik - Calvin Chandra, Ardhira Anugrah Putra, Alfonsos Andre, Aditya Prabaswara









Film Dokumenter Panjang Terbaik





Balada Bala Sinema - Yuda Kurniawan

Banda: The Dark Forgotten Trail - Jay Subyakto

Bulu Mata - Tonny Trimarsanto

Ibu (En Extraordinary Mother) - Patar Simatupang

Negeri Dongeng - Anggi Frisca

Tarling is Darling - Ismail Fahmi Lubis





Film Dokumenter Pendek Terbaik





Anak Koin - Chrisila Wentiasri

Dluwang: The Past From The Trash - Agni Tirta

Living In Rob - Fuad Hilmi

Sepanjang Jalan Satu Arah - Bani Nasution

Solastalgia - Kurnia Yudha F.

Songbird: Burung Berkicau - Wisnu Surya Pratama

The Unseen Words - Wahyu Utami Wati





