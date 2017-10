Trailer "The last Jedi" sudah diputar di Los Angeles

Los Angeles (ANTARA News) - Trailer atau cuplikan singkat film, "Star Wars: The Last Jedi", sudah diputar untuk pertama kalinya Senin malam waktu AS sewaktu babak pertama pertandingan sepak bola ala Amerika antara Minnesota Vikings melawan Chicago Bears.Walt Disney, yang memegang hak tayang film-film Star Wars, menggunakan taktik serupa dengan dua tahun sebelumnya ketika trailer ketiga "Star Wars: The Force Awakens" ditayangkan pada Monday Night Football."Force Awakens" mempertemukan para aktor yang membintangi film pertama serial Star Wars pada 1977, yakni Harrison Ford, Carrie Fisher dan Mark Hamill, selain mengenalkan generasi karakter baru dalam film ini.Film ini telah meraup sekitar 2 miliar dolar AS dari seluruh dunia.Para aktor yang membintangi "Last Jedi" juga pernah membintangi "Force Awakens". Mereka adalah Daisy Ridley, John Boyega dan Adam Driver.Film terbaru Star Wars ini dijadwalkan tayang 15 Desember di seluruh dunia, demikan Reuters.

Editor: Jafar M Sidik