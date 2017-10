Daftar tim sudah lolos ke Piala Dunia 2018

Negara Tanggal Lolos

Rusia 2 Des 2010

Brasil 28 Mar 2017

Iran 12 Juni 2017

Jepang 31 Ags 2017

Meksiko 1 Sep 2017

Belgia 3 Sep 2017

Korea Selatan 5 Sep 2017

Arab Saudi 5 Sep 2017

Jerman 5 Okt 2017

Inggris 5 Okt 2017

Spanyol 6 Okt 2017

Nigeria 7 Okt 2017

Kosta Rika 8 Okt 2017

Polandia 8 Okt 2017

Mesir

8 Okt 2017

Islandia 9 Okt 2017

Serbia 9 Okt 2017

Prancis 10 Okt 2017

Portugal 10 Okt 2017

Panama 10 Okt 2017

Argentina 10 Okt 2017

Kolombia 10 Okt 2017

Uruguay 10 Okt 2017

Jakarta (ANTARA News) - Prancis, Portugal, Panama, Argentina, Kolombia dan Uruguay hari ini menyusul 17 tim lainnya yang sudah lebih dulu memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2018.Dengan demikian sudah 23 tim lolos ke putaran final, sedangkan sembilan tempat lainnya akan diperebutkan oleh 18 tim yang berlaga pada babak playoff dan kualifikasi zona Afrika.Berikut ke-23 tim yang sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia, dikutip dari laman Sport Illustrated.Selain tim-tim yang sudah lolos itu, beberapa tim sudah di ambang melangkah ke Piala Dunia 2018 di Rusia.Mereka adalah Australia yang akan menghadapi peringkat empat Zona CONCACAF, Honduras, pada playoff. Kemudian Selandia Baru yang pada playoff akan ditantang peringkat kelima Zona CONMEBOL, Peru.Dari Zona Eropa, Italia, Republik Irlandia, Irlandia Utara, Kroasia, Swiss, Swedia, Yunani dan Denmark, maju ke playoff zona ini untuk memperebutkan empat jatah tersisa.Dari Zona Afrika, Tunisia akan langsung lolos jika menang atas seri melawan Libya. Maroko lolos jika menang atau seri melawan Pantai Gading, sebaliknya jika kalah jatah Piala Dunia akan menjadi milik Pantai Gading.Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia berikutnya:Tunisia vs LibyaKongo vs GuineaZambia vs KamerunAljazair vs NigeriaPantai Gading vs MarokoGabon vs MaliBurkina Faso vs Cape VerdeSenegal vs Afrika SelatanKongo vs UgandaGhana vs MesirPlayoff Interkontinental (leg pertama)Selandia Baru vs PeruHonduras vs AustraliaPlayoff Interkontinental (leg kedua)Australia vs HondurasPeru vs Selandia Baru

Editor: Jafar M Sidik